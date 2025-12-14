Serie A 30 partite in 13 giorni | ecco il calendario completo delle festività natalizie

Il calendario delle festività natalizie in Serie A si presenta fitto di impegni, con 30 partite in soli 13 giorni. Tra Natale ed Epifania, sono previste tre giornate senza pause, con numerosi big match e incroci cruciali che definiranno il prosieguo del campionato fino all’ultimo giorno del girone di andata.

Inter News 24 Serie A, tre giornate tra Natale ed Epifania senza sosta, big match a raffica e incroci decisivi fino all’ultimo giorno del girone di andata. La Serie A si prepara a vivere un periodo natalizio senza precedenti recenti, con una vera e propria maratona di calcio che accompagnerà tifosi e squadre dal 27 dicembre fino all’8 gennaio. In totale saranno 30 partite in 13 giorni, distribuite tra 17ª, 18ª e 19ª giornata, con un calendario fitto che non concede pause e che riporta il massimo campionato italiano a ritmi quasi d’altri tempi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si partirà sabato 27 dicembre con l’avvio della 17ª giornata, che proporrà subito un mix di sfide interessanti e incroci delicati. Internews24.com

