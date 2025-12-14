Serie A 15a giornata | Genoa-Inter 1-2
Nella 15ª giornata di Serie A, l'Inter supera il Genoa in trasferta con un risultato di 2-1, consolidando la prima posizione in classifica. Per De Rossi, questa sconfitta segna il primo ko dopo un avvio positivo di quattro partite e 8 punti. Ecco i dettagli di una sfida avvincente tra le due squadre.
20.00 L'Inter passa in casa Genoa (1-2) e sale da sola in vetta alla classifica.Per De Rossi, dopo un ottimo inizio (8 punti in quattro gare), è il primo ko. Male Leali sul tiro 'normale' di Bisseck che porta subito avanti (6') gli ospiti. Il n.1 rossoblù si riscatta su Pio Esposito, ma non può nulla al 38' sulla saetta mancina di Lautaro, bravo a difendere il pallone. Grifone aggressivo, ma zero occasioni. Ripresa. Una fiammata di Vitinha, servito da Martin (68'), riporta il Genoa nel match, che però non si riapre. Pericoloso Thuram. Servizitelevideo.rai.it
