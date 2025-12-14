Serbia | sanzioni Usa e crisi energetica ma arriva il soccorso dell’Ungheria di Orban

A ottobre sono entrate in vigore le sanzioni statunitensi contro la compagnia petrolifera serba NIS, dopo diverse proroghe. La crisi energetica affronta ulteriori difficoltà, ma l’Ungheria di Orbán interviene offrendo supporto alla Serbia, cercando di mitigare gli effetti della misura internazionale.

Dopo una serie di proroghe, concesse da gennaio, le sanzioni statunitensi contro la Naftna Industrija Srbije (NIS), ossia la compagnia petrolifera serba, sono diventate operative all’inizio di ottobre. Come conseguenza della decisione di Washington, l’oleodotto Adria ha interrotto le forniture verso la Serbia e numerose stazioni di servizio della NIS hanno iniziato a rifiutare il pagamento tramite carta di credito a causa del timore di sanzioni secondarie contro il sistema bancario del Paese balcanico. Non solo: venuta meno la concessione della licenza operativa alla NIS, l’impianto di Pan?evo, ossia l’unica raffineria serba, ha dovuto chiudere i battent i a inizio dicembre, dando inizio a una pesante crisi energetica dai risvolti imprevedibili per Belgrado, che non solo vedrebbe una probabile mancanza di carburante e l’aumento esponenziale dei prezzi del gasolio, ma diventerebbe di fatto dipendente dalle importazioni estere di questa preziosa risorsa. It.insideover.com

