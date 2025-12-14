Serata no in difesa non basta l' esordio di Stephens | l' Unieuro cade ad Avellino
Una difficile serata per l'Unieuro Forlì, sconfitta ad Avellino con il punteggio di 90-79. La squadra di coach Martino ha mostrato alcune lacune difensive, nonostante l'esordio di Stephens. La trasferta campana si rivela amara, evidenziando le difficoltà di una formazione che cerca ancora la stabilità in questa fase della stagione.
Trasferta amara in terra campana per l'Unieuro Forlì. Contro l'Unicusano Avellino Basket, la squadra di coach Antimo Martino è capitolata col punteggio di 90 a 79 in una serata negativa dal punto di vista difensivo. La prima in biancorosso di DeShawn Stephens è stata chiusa con 11 punti in 33. Forlitoday.it
