senza la ex moglie zalone incassa meno

Checco Zalone torna al cinema il 25 dicembre con il film “Buen Camino”, dopo cinque anni dall’ultimo lavoro. La sua assenza si fa sentire, e si nota anche nell’incasso, che risulta inferiore rispetto al passato. L’attesa dei fan è alta, sperando in un nuovo successo che confermi la sua popolarità nel panorama cinematografico italiano.

Checco Zalone tornerà al cinema il 25 dicembre con "Buen Camino", a cinque anni di distanza dal suo ultimo film. Un'occasione perfetta per rimpinguare le casse, dopo che la separazione dalla moglie Mariangela Eboli è costata cara al comico, letteralmente. Come riporta "Open", il 20 febbraio di un anno fa Zalone aveva licenziato la moglie, che ricopriva il ruolo di amministratrice unica della Mlz srl, ovvero la sua società cinematografica. La fine del rapporto lavorativo è stata sancita da una buonuscita da 30mila euro e poi seguita anche da quella affettiva, dato che il comico e la Eboli si sono poi separati.

