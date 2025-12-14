Sembra un deja vu – Parker lascia frustrato la sconfitta del Burnley per la settima partita consecutiva

Il Burnley continua a vivere un periodo difficile, subendo la settima sconfitta consecutiva. Parker, allenatore della squadra, si mostra visibilmente frustrato dalla situazione, evidenziando le difficoltà del momento. Di seguito, vi proponiamo la versione fedele dell’articolo originale in inglese, per permettere anche ai meno avvezzi alla lingua di comprendere appieno quanto accaduto.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il boss del Burnley, Scott Parker, è rimasto frustrato dai continui errori difensivi della sua squadra che è caduta alla settima sconfitta consecutiva dopo aver perso 3-2 contro il Fulham, il che li lascia in grossi problemi per la retrocessione. Gli ospiti sono passati in vantaggio nei primi 10 minuti, poiché Quilindschy Hartman non è riuscito a difendere adeguatamente l’angolo di Harry Wilson sul primo palo, consentendo a Emile Smith Rowe di segnare da distanza ravvicinata. Justcalcio.com

