La Sella Cento affronta oggi una trasferta impegnativa a Pesaro, una delle squadre leader del campionato. Dopo la convincente vittoria contro Avellino, i biancorossi si preparano a sfidare una delle pretendenti più forti, in un match che si preannuncia difficile e decisivo per il proseguimento della stagione.

Dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro Avellino, oggi la Sella Cento fa visita ad una delle capoliste del campionato, la Victoria Libertas Pesaro. Dopo un inizio di stagione lanciato, la squadra di coach Leka ha rallentato la sua marcia nelle ultime settimane ed è stata raggiunta in classifica da Brindisi e Verona. Grande curiosità per l’esordio in biancorosso di Arletti, che dopo essere stato aggregato alla Benedetto XIV in preparazione e nelle ultime settimane, oggi gioca la sua prima partita ufficiale. I numeri offensivi dei marchigiani sono di assoluta eccellenza: primi nella percentuale del tiro da 2 punti con un ottimo 58%, primi negli assist, in più i pesaresi tirano con un buon 36% da 3 punti, quindi oggi la difesa della Sella sarà costretta agli straordinari per cercare di limitare il potenziale offensivo della VL. Sport.quotidiano.net

Sella, esame durissimo. A Pesaro debutta Arletti - Vuelle in lotta per il vertice, ma i biancorossi sono in salute e col morale alto. sport.quotidiano.net