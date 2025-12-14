Secret Santa ecco la nuova collezione di Belleamie di Federica Citarelli | in 1.500 alla sfilata

Federica Citarelli presenta la nuova collezione Secret Santa di Belleamie, un evento che ha attirato 1.500 persone. Un racconto di passione per la moda, la famiglia e la vita, che si riflette in un successo straordinario e in una sfilata indimenticabile.

Una storia d’amore tutta da raccontare. Amore per la moda, per la famiglia, per la vita. Sembra l’inizio di un romanzo, in realtà è una frase che racchiude lo straordinario successo dell’evento di presentazione di Secret Santa, la nuova collezione del brand Belleamie della giovane imprenditrice Federica Citarelli. Un pubblico di oltre 1500 persone ha gremito il Pala Eden di Napoli e applaudito per tutta la serata, dall’inizio alla fine della sfilata, le modelle che hanno indossato i capi realizzati da Federica e dal suo team. Una serata ricca di emozioni, perfettamente organizzata da Francesca Ambra Buonincontri di Event design & Production e dal suo staff, che ha perfettamente miscelato i colori vivaci dei tessuti alle vibrazioni profonde del cuore. Ildenaro.it

