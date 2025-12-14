Secondo incendio nella notte a San Vittore | 250 detenuti evacuati

Nella notte a San Vittore si è verificato un doppio incendio, iniziato da un cortocircuito. L'evento ha portato all'evacuazione di circa 250 detenuti. Fortunatamente, non si registrano feriti. L'incidente ha destato preoccupazione ma si è risolto senza conseguenze gravi.

Prima il cortocircuito. Poi l'evacuazione di 250 detenuti. Poi un secondo incendio, nella notte, senza feriti. Non è stata una giornata (e nottata) semplice nella casa circondariale di San Vittore, quella di sabato 13 dicembre e la notte di domenica. Il cortocircuitoTutto è cominciato a. Milanotoday.it Milano, emergenza a San Vittore: trasferiti nella notte 250 detenuti. Dopo cortocircuito elettrico un secondo incendio. «Esclusi atti dolosi» - La giornata in allerta nel carcere sovraffollato: un blocco elettrico ha lasciato senza corrente l'intero III raggio, che ospita detenuti comuni e «la Nave» con i carcerati tossicodipendenti. msn.com

Incendio a San Vittore, notte folle e trasferimento di detenuti: cosa succede - Una serata da dimenticare per uno dei penitenziari più grandi e conosciuti d'Italia con le forze dell'ordine che hanno avuto un bel da fare ... milano.cityrumors.it

