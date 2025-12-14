scuola il caso albanese domani gli ispettori cresce la bufera politica

Domani, gli ispettori del Ministero dell'Istruzione entreranno in contatto con il liceo Montale nell'ambito del caso Albanese, che sta suscitando un crescente fermento politico. Il primo passo sarà un colloquio telefonico con la preside Sandra Caparelli, segnando l'inizio di un'indagine ufficiale sulla vicenda.

Il primo contatto tra gli ispettori del ministro Valditara e il liceo Montale avverrà domani con un colloquio telefonico con la preside Sandra Caparelli. E’ stata la stessa dirigente scolastica ad annunciarlo pur senza voler fare "altri commenti" sulle polemiche innescate dall’iniziativa promossa dal gruppo Docenti per Gaza con il collegamento in videoconferenza di Francesca Albanese, durante la quale la giurista e relatrice speciale dell’Onu ha criticato aspramente il Governo Meloni definendolo, secondo quanto denunciato dai consiglieri comunali di Fdi Matteo Bagnoli e Chirstian Nannipieri, un esecutivo "pieno di fascisti e complice del genocidio" di palestinesi a Gaza. Lanazione.it

