Scuola a rischio ispezione ri-scoppia il caso Albanese
Il caso Albanese torna al centro del dibattito, con nuove polemiche sulla sua partecipazione a incontri con studenti in videoconferenza. La questione, già sollevata a livello nazionale, coinvolge ora anche l’Emilia-Romagna, alimentando tensioni e discussioni sul ruolo e le modalità di coinvolgimento della relatrice speciale ONU per la Palestina nelle attività scolastiche.
Le polemiche sulla partecipazione di Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per la Palestina, a incontri in videoconferenza con gli studenti, si estendono ora anche in Emilia-Romagna. Nel mirino sono finite due scuole: l'IIS Mattei di San Lazzaro e l'Istituto Cattaneo di Castelnovo Monti. Bolognatoday.it
Bus, treni, sanità e scuola a rischio. Bologna si ferma per lo sciopero generale x.com
Sciopero generale, ecco il venerdì nero per l’agitazione Cgil: a rischio treni, trasporti e scuola (Adnkronos) - Al via lo sciopero generale di 24 ore, oggi venerdì 12 dicembre, proclamato dalla Cgil contro la manovra di bilancio sul tavolo del governo. Dalla scuol - facebook.com facebook