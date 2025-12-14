Scuola a rischio ispezione ri-scoppia il caso Albanese

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso Albanese torna al centro del dibattito, con nuove polemiche sulla sua partecipazione a incontri con studenti in videoconferenza. La questione, già sollevata a livello nazionale, coinvolge ora anche l’Emilia-Romagna, alimentando tensioni e discussioni sul ruolo e le modalità di coinvolgimento della relatrice speciale ONU per la Palestina nelle attività scolastiche.

scuola a rischio ispezione ri scoppia il caso albanese

© Bolognatoday.it - Scuola a rischio ispezione, ri-scoppia il caso Albanese

Le polemiche sulla partecipazione di Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per la Palestina, a incontri in videoconferenza con gli studenti, si estendono ora anche in Emilia-Romagna. Nel mirino sono finite due scuole: l'IIS Mattei di San Lazzaro e l'Istituto Cattaneo di Castelnovo Monti. Bolognatoday.it