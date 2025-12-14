Scrivere ti porta in un mondo fantastico

Margherita Bazzocchi racconta come la scrittura sia sempre stata parte integrante della sua vita, fin dai primi momenti in cui ha preso in mano una penna. Dalla tenera età, la scrittura ha aperto davanti a lei un mondo fantastico, alimentando la sua creatività e passione. Un viaggio tra sogni, parole e emozioni che ha accompagnato la sua crescita personale.

Margherita Bazzocchi quando ha iniziato a scrivere? "La prima volta che ho preso la penna in mano? Probabilmente appena ho imparato a scrivere. Scrivevo storielline, che consideravo ’un po’ sciocche’, ma la mia maestra diceva che ero molto portata". Il primo concorso? "A 8 anni, alle elementari. Un concorso locale con altre scuole. Ero molto emozionata di scrivere al computer. E inventai una storiella che si chiamava ‘Giallina’, ispirata a Cappuccetto Rosso. Parlava di una bambina con una mantella gialla, che incontrava vari animali. Una fiaba ironica". Due settimane fa è uscito il suo primo libro. Ilrestodelcarlino.it "Scrivere ti porta in un mondo fantastico" - Scrivevo storielline, che consideravo ’un po’ sciocche’, ... ilrestodelcarlino.it

Scrivere su questi quaderni non è un gesto qualunque. La carta nasce da stralci di cotone riciclato, trasformati a mano in fogli uno a uno. Ogni pagina porta una trama viva, bordi irregolari, il segno di un tempo lento. Qui l’inchiostro non corre: si posa. E quando - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - "Scrivere ti porta in un mondo fantastico"

Il Formidabile Mondo di Bo | LA MINESTRA PUZZOLENTE | 105

Video Il Formidabile Mondo di Bo | LA MINESTRA PUZZOLENTE | 105 Video Il Formidabile Mondo di Bo | LA MINESTRA PUZZOLENTE | 105