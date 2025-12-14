Nuovamente il liceo Giacomo Ulivi si trova nel mirino di vandali, con scritte fasciste e svastiche apparse sulle sue mura esterne. Un episodio che ripropone la problematica delle intimidazioni e degli atti di vandalismo rivolti alle istituzioni scolastiche, suscitando preoccupazione nella comunità locale e richiamando l’attenzione sulla necessità di interventi preventivi e di sensibilizzazione.

© Parmatoday.it - Scritte fasciste e svastiche contro la scritta dedicata a Virgy Fereoli fuori dall'Ulivi

Era successo in passato, è successo di nuovo. Ancora una volta il liceo cittadino Giacomo Ulivi è stato preso di mira da vandali che hanno imbrattato le mura esterne. A rendere quanto avvenuto ancora più grave, il fatto sia stato oltraggiato il murales che ricorda Virginia Fereoli, la 17enne. Parmatoday.it

