Scoprire la storia e l’arte Tour guidato per le strade ad ammirare i palazzi

Unisciti a un affascinante tour guidato nel cuore di Arezzo, partendo da via Giuseppe Pietri. Con la guida di Laura Bonechi di Confguide, esplorerai i suggestivi palazzi e gli scorci storici della città, tra le antiche mura costruite nel XIV secolo dal vescovo Guido Tarlati. Un’occasione per scoprire l’arte e la storia di questa affascinante destinazione.

Parte questa volta da via Giuseppe Pietri il nuovo tour alla scoperta di Arezzo con la guida di Confguide, Laura Bonechi, con uno degli scorci più suggestivi sulle antiche mura costruite dal vescovo Guido Tarlati intorno al 1317. Un fronte fortificato che rivela ancora oggi la sovrapposizione di epoche: alle mura medievali si innestarono, nel 1544, i bastioni rinascimentali, riconoscibili: più tozze e massicce delle precedenti, erano state progettate per resistere all’artiglieria. Attraversata la porta, o postierla vista la sua minore importanza e dimensione, chiamata Pozzolo, il percorso conduce rapidamente alla chiesa di San Domenico, capolavoro del gotico domenicano e seconda sede dell’Ordine in città. Ilrestodelcarlino.it

