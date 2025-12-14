Scoppia un incendio in abitazione | una donna rimane ferita cadendo nel cortile

Nella mattinata di domenica si è verificato un grave incendio in un appartamento di un condominio a Teramo, causando il ferimento di una donna rimasta coinvolta mentre cadeva nel cortile dell'edificio. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

© Chietitoday.it - Scoppia un incendio in abitazione: una donna rimane ferita cadendo nel cortile Un grave incendio è divampato nella mattinata di domenica nell'appartamento di un condominio a Teramo, dove una donna è rimasta ferita cadendo nel cortile dell'edificio.Come riporta l'agenzia laPresse, i vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio.

