Scontro tra due treni e incendio in galleria ma è una esercitazione

Una simulazione su scala reale ha messo alla prova il sistema di soccorso ferroviario in un'inedita esercitazione che ha coinvolto uno scontro tra due treni e un incendio in galleria. Un evento complesso che ha permesso di testare le capacità di risposta e coordinamento delle squadre di emergenza, simulando una maxi emergenza ferroviaria.

Una simulazione su scala reale, un incidente ferroviario complesso e un sistema di soccorso chiamato a rispondere come in una maxi emergenza. Si è svolta sabato 13 dicembre, nella galleria ferroviaria di Casorate Sempione, l’esercitazione organizzata da Ferrovie Nord, in collaborazione con la. Milanotoday.it Scontro tra due treni simulato, l’esercitazione alla nuova ferrovia di Malpensa - Per sei ore, decine di soccorritori e cento figuranti sono stati impegnati nell'esercitazione all'interno della galleria che verrà attivata per le Olimpiadi invernali ... varesenews.it Maxi-esercitazione nella nuova galleria di Malpensa: simulato un incendio dopo lo scontro tra due treni - Sabato 13 dicembre, tra Cardano al Campo e Casorate Sempione, oltre cento figuranti e tutte le principali forze di soccorso parteciperanno a una grande prova operativa nei nuovi tunnel ferroviari del ... varesenoi.it

Scontro tra treni con deragliamento e incendio simulato su scala reale. Per testare il sistema di soccorso chiamato a rispondere a una maxi-emergenza #ANSA - facebook.com facebook

#Ferrara, scontro tra treno passeggeri e una bisarca ad un passaggio a livello a Bondeno: soccorso dai #vigilidelfuoco il macchinista del convoglio e dai sanitari l'autista del mezzo pesante, entrambi trasportati in ospedale. In corso operazioni messa in sicurez x.com

© Milanotoday.it - Scontro tra due treni e incendio in galleria, ma è una esercitazione

Scontro tra treni in Puglia, le immagini delle operazioni dei Vigili del Fuoco

Video Scontro tra treni in Puglia, le immagini delle operazioni dei Vigili del Fuoco Video Scontro tra treni in Puglia, le immagini delle operazioni dei Vigili del Fuoco