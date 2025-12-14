Scontro tra due auto lungo via Emilia Pavese 36enne all’ospedale

Domenica 14 dicembre, lungo via Emilia Pavese a Piacenza, si è verificato uno scontro tra due auto. Una donna di 36 anni, coinvolta nell’incidente, ha riportato lievi ferite ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. L’incidente ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza stradale nella zona.

Scontro tra due auto lungo via Emilia Pavese a Piacenza nel pomeriggio di domenica 14 dicembre. Una donna di 36 anni, al volante di uno dei due veicoli, è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata in ospedale. Per cause al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Piacenza una Dacia e. Ilpiacenza.it Tragedia in autostrada: spaventoso scontro tra due auto. Morta una donna di 61 anni. Lunghissime code - Un tragico incidente stradale si è verificato pochi minuti prima delle 16 sull'Autostrada A4, a pochi chilometri dal casello di Verona Sud: nello scontro - ildolomiti.it

Scontro tra due vetture sulla autostrada A4 a Verona Sud: un morto e traffico in tilt - Il violento impatto sulla corsia Nord in direzione Milano: una vittima. rainews.it

Lo scontro frontale fra due auto. L'arrivo dei soccorritori. Traffico in tilt - facebook.com facebook

SCONTRO TRA DUE AUTO LUNGO L'SS47, UN VEICOLO FINISCE SULLA SCARPATA | 21/11/2025