Scontro tra auto nel tunnel della Secante una finisce ruote all' aria | una persona liberata dall' abitacolo

Un incidente spettacolare si è verificato nella notte di sabato nel tunnel della Secante a Cesena, coinvolgendo due veicoli. Uno dei mezzi è rimasto con le ruote all'aria, mentre una persona è stata estratta dall'abitacolo. L'episodio ha attirato l'attenzione per la sua dinamica rocambolesca e le conseguenze sul traffico locale.

Rocambolesco incidente stradale nella tarda serata di sabato dentro la galleria Vigne lungo la Secante di Cesena. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco prima delle 23.30, attivando l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena. Due le auto coinvolte, una delle quali.

Incidente nel tunnel e saltano anche i display, Cesena (Forlì-Cesena, Emilia-Romagna)

