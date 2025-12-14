Scontro tra auto Muore sul colpo donna di 76 anni

Un tragico incidente si è verificato ieri mattina a Cremona, provocando la morte di una donna di 76 anni. L'impatto, avvenuto al rondò di via Castelleone, ha causato il ribaltamento dell'auto, lasciando un senso di choc e silenzio tra i residenti. La ricostruzione dettagliata dell'incidente e le conseguenze sono ancora in corso di accertamento.

Uno scontro al rondò per entrare al Cremona Po, l’auto si ribalta e poi il silenzio. Tragico incidente ieri mattina, poco prima delle nove, in via Castelleone a Cremona. Una pensionata di 76 anni, Anna Maria Antonietta Braccia, ha perso la vita, dopo che la vettura sulla quale viaggiava si è ribaltata in seguito all’impatto con un altra auto. La donna era seduta sul sedile posteriore di un’utilitaria condotta dal figlio cinquantenne. Seduto a fianco del guidatore il marito di 86 anni della donna. Per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Cremona, la piccola utilitaria si è scontrata, nell’area della rotatoria con la vettura condotta da un quarantanovenne. Ilgiorno.it Scontro tra auto. Muore sul colpo donna di 76 anni - Cremona, per l’impatto la vettura guidata dal figlio si è ribaltata. ilgiorno.it

