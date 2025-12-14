Scontro fra bus Cotral alle autolinee gli autisti | Basta insulti ecco quello che facciamo ogni giorno

Due autobus Cotral si sono scontrati alle autolinee di Latina, senza gravi feriti. Mentre sono in corso approfondimenti sull’incidente, gli autisti denunciano il trattamento ricevuto e i continui insulti, evidenziando le difficoltà quotidiane nel loro lavoro.

Nella giornata di venerdì due autobus Cotral si sono scontrati alle autolinee di Latina. Nessuno è rimasto ferito in modo grave e sul caso si stanno svolgendo approfondimenti per capire cosa sia accaduto, ma ora a parlare sono gli stessi autisti: "La nostra figura viene continuamente messa alla. Latinatoday.it

