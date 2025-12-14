Scontri tra ultras di Genoa e Inter all’esterno dello stadio | alta tensione prima del match

Prima del match tra Genoa e Inter, si sono registrati scontri tra ultras delle due squadre fuori dallo stadio Ferraris di Genova. La tensione è alta a circa un'ora dal calcio d’inizio della partita di Serie A, con tafferugli che hanno coinvolto i gruppi di tifosi nel pre-gara.

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri tra ultras di Genoa e Inter all’esterno dello stadio: alta tensione prima del match Scontri tra ultras di Genoa e Inter a circa un’ora dall’inizio della partita. I tafferugli sono avvenuti fuori dal “Ferraris” di Genova, dove alle 18 è in programma la gara di serie A tra il club rossoblu e i nerazzurri. Gruppi di tifosi si sono scontrati all’ingresso del settore ospiti e nei pressi di piazza Romagnosi. A fuoco anche una vettura, colpita da uno dei tanti razzi lanciati. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni tifosi del Genoa hanno lanciato qualcosa verso i tifosi dell’Inter che erano già nel piazzale dedicato. I tifosi nerazzurri hanno poi forzato il cancello del settore a loro dedicato, uscendo per cercare il contatto con i tifosi di casa. Ilfattoquotidiano.it Marassi, scontri davanti allo stadio prima di Genoa-Inter. Due feriti, incendiati alcuni mezzi parcheggiati - Nel parapiglia sono stati dati alle fiamme, secondo una prima ricostruzione anche un furgone e uno scooter. ilsecoloxix.it

