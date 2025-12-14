Prima dell'inizio della partita tra Genoa e Inter, si sono verificati scontri tra ultras delle due tifoserie fuori dallo stadio

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri tra ultras di Genoa e Inter all’esterno dello stadio: alta tensione prima del match, due agenti feriti

Scontri tra ultras di Genoa e Inter a circa un’ora dall’inizio della partita. I tafferugli sono avvenuti fuori dal “Ferraris” di Genova, dove alle 18 è in programma la gara di serie A tra il club rossoblu e i nerazzurri. Gruppi di tifosi si sono scontrati all’ingresso del settore ospiti e nei pressi di piazza Romagnosi. A fuoco anche una vettura, colpita da uno dei tanti razzi lanciati. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. Due i feriti. Gli scontri sono scoppiati all’arrivo dei pullman dei tifosi dell’Inter. Secondo testimoni, questi sarebbero arrivati con le porte pullman già aperte, lanciando fumogeni e bombe carta. Ilfattoquotidiano.it

Genoa-Inter, scontri tra tifosi fuori da Marassi: ecco cosa è successo a pochi minuti dal fischio d'inizio - Caos a pochi minuti dall'inizio della gara tra Genoa e Inter, valida per la 15a giornata di Serie A. ilmattino.it