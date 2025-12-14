Scontri tra tifosi di Genoa e Inter | a fuoco un furgone e una moto

Prima dell'incontro di Serie A allo stadio Marassi, si sono verificati tafferugli tra i tifosi di Genoa e Inter. Gli scontri hanno portato all'incendio di un furgone e di una moto, creando tensione e preoccupazione tra i presenti. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per contenere la violenza e garantire la sicurezza.

© Tgcom24.mediaset.it - Scontri tra tifosi di Genoa e Inter: a fuoco un furgone e una moto Scontri tra i tifosi del Genoa e dell'Inter davanti allo stadio Marassi poco prima della partita di Serie A. I tafferugli sono scoppiati all'arrivo dei pullman dei tifosi dell'Inter. Secondo testimoni, questi sarebbero arrivati con le porte già aperte, lanciando fumogeni e bombe carta. Sempre secondo testimoni, i tifosi del Grifone sarebbero stati lì ad aspettarli, all'ingresso del settore ospiti. Sono volati petardi, fumogeni e bottiglie presi da una campana di raccolta rovesciata. Un furgone e una moto hanno preso fuoco, due auto posteggiate sono rimaste danneggiate. Polizia e carabinieri sono intervenuti per dividere le tifoserie. Tgcom24.mediaset.it Genoa-Inter, scontri tra tifosi prima della partita: «Tafferugli fuori dallo stadio, un'auto data alle fiamme». Cosa sta succedendo - Lanci di fumogeni, incendi, un'auto data alle fiamme: follia fuori dallo stadio Marassi di Genova prima della partita in programma alle 18 tra Genoa e Inter. msn.com

Scontri e tensione prima della partita Genoa-Inter al Ferraris - Il clima di attesa per la sfida di campionato tra Genoa e Inter, prevista per oggi, ha preso una piega inaspettata, caratterizzata da scontri tra le tifoserie. notizie.it

Genoa Inter: scorta polizia di Stato e polizia Locale a tifosi prima degli scontri