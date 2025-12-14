Scontri a Genova con interisti due feriti auto in fiamme
Disordini si sono verificati a Genova prima della partita tra Genoa e Inter, con scontri tra tifosi fuori dallo stadio Ferraris. L'episodio ha coinvolto gruppi di supporter, causando due feriti e incendi di veicoli nelle vicinanze di piazza Romagnosi, creando un clima di tensione prima dell'inizio dell'incontro.
Disordini fuori dal Ferraris, a Genova, un'ora e mezza prima della partita tra Genoa e Inter. Gruppi di tifosi si sono affrontati all'ingresso del settore ospiti e soprattutto nei pressi di piazza Romagnosi. Ci sono stati due feriti e almeno una vettura ha preso fuoco dopo essere stata colpita da uno dei tanti razzi lanciati. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e forse dell'ordine. Tensione anche sotto la gradinata Nord, feudo dei tifosi rossoblu'. Iltempo.it
Scontri a Genova con interisti, due feriti, auto in fiamme - Disordini fuori dal Ferraris, a Genova, un'ora e mezza prima della partita tra Genoa e Inter. iltempo.it
Marassi, scontri davanti allo stadio prima di Genoa-Inter. Due feriti, incendiati alcuni mezzi parcheggiati - Nel parapiglia sono stati dati alle fiamme, secondo una prima ricostruzione anche un furgone e uno scooter. ilsecoloxix.it
ACCIAIO: URSO TRADITORE AI FIANCO DEI LAVORATORI SANAC DI MASSA NOI FUORI DAI GIOCHI. Negli ultimi giorni, dopo la minaccia di chiusura dello stabilimento ex ILVA di Genova, si sono susseguiti scioperi, blocchi e scontri per salvare la siderurg - facebook.com facebook
Sciopero dei metalmeccanici a Genova: blocchi e scontri con le forze dell’ordine in centro. Poi interviene Marco Bucci, che parla con gli operai: oggi a Roma porto il mio piano per far ripartire l’impianto ligure dell’ex Ilva. di Giacomo Amadori x.com