scontri a genova con interisti due feriti auto in fiamme

Disordini si sono verificati a Genova prima della partita tra Genoa e Inter, con scontri tra tifosi fuori dallo stadio Ferraris. L'episodio ha coinvolto gruppi di supporter, causando due feriti e incendi di veicoli nelle vicinanze di piazza Romagnosi, creando un clima di tensione prima dell'inizio dell'incontro.

Disordini fuori dal Ferraris, a Genova, un'ora e mezza prima della partita tra Genoa e Inter. Gruppi di tifosi si sono affrontati all'ingresso del settore ospiti e soprattutto nei pressi di piazza Romagnosi. Ci sono stati due feriti e almeno una vettura ha preso fuoco dopo essere stata colpita da uno dei tanti razzi lanciati. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e forse dell'ordine. Tensione anche sotto la gradinata Nord, feudo dei tifosi rossoblu'. Iltempo.it

