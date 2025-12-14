Sciagura durante il lancio | perde la vita l' esperta paracadutista Violetta Laiketsion insieme a Ermes Zampa

Una tragedia si è consumata nei cieli di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, durante un lancio di paracadutismo. Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa hanno perso la vita in un tragico incidente, suscitando sgomento e dolore nella comunità locale. L'episodio ha suscitato grande attenzione sulle dinamiche e le cause di questa drammatica sciagura.

Tragedia nei cieli di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, dove due paracadutisti, un uomo e una donna, hanno perso la vita durante un lancio nei pressi dell’aeroporto cittadino. L’incidente è avvenuto domenica mattina nel corso di una discesa che coinvolgeva quattro persone, tutte esperte. Riminitoday.it

