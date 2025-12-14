Sci Timon Haugan vince lo slalom in Val d’Isere quarto Vinatzer

Timon Haugan si impone nello slalom di Val d’Isere, ottenendo il suo quarto successo in carriera. L'atleta norvegese, 29 anni, ha confermato le sue qualità in questa disciplina, mentre Vinatzer chiude la gara a Roma. L'evento si è svolto il 14 dicembre, attirando l'attenzione degli appassionati di sci alpino.

Roma, 14 dic. (askanews) – Il norvegese Timon Haugan, 29 anni e quinto successo in carriera, in 1.37.89 ha vinto lo slalom speciale di Val d’Isere. Dietro di lui lo svizzero Loic Meillard, vincitore del gigante di sabato, in 1.38.17, e terzo l’altro norvegese Henrik Kristoffersen in 1.38.23. Ottima gara per il miglior azzurro – dopo una seconda manche ancora più angolata ma con fondo più morbido e cedevole passaggio dopo passaggio – che è stato il gardenese Alex Vinatzer, 4o in 1.38.99 dopo aver recuperato ben 21 posizioni, dal 25esimo posto della prima manche. In classifica, mentre fuori è finito Tobias Kastlunger, per l’Italia c’è poi Tommaso Sala con un ottimo settimo tempo in 1. Ildenaro.it

