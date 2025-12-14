Sci Sofia Goggia terza nel SuperG di St Moritz

Sofia Goggia conquista il terzo posto nel SuperG di St. Moritz, una delle tappe della Coppa del Mondo di sci alpino. L'atleta italiana si distingue in una gara molto combattuta, chiudendo a soli 19 centesimi dalla vincitrice, Alice Robinson.

Sofia Goggia è terza nel Super G di coppa del Mondo di St Moritz. L'azzurra ha collezionato 19 centesimi di ritardo dalla neozelandese Alice Robinson, che ha chiuso col miglior tempo (1:14.84), davanti alla francese Romane Miradoli (+0.08). Per la neozelandese è il primo successo nella specialità. Quarto tempo per Lindsey Vonn, con un ritardo di 27 centesimi. Altre due azzurre in top ten: sesto tempo per Elena Curtoni (+0.53), ottavo per Laura Pirovano (+0.60).

