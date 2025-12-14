Sci Goggia terza nel SuperG di Saint Moritz | vince Robinson Vonn quarta

A Saint Moritz, Sofia Goggia si piazza terza nel SuperG di Coppa del Mondo, a soli 19 centesimi dalla vincitrice Alice Robinson. La gara vede la vittoria della neozelandese, mentre Lindsey Vonn conclude al quarto posto. La competizione conferma il grande livello delle atlete e la costante sfida per il podio nella stagione di Coppa del Mondo.

© Ecodibergamo.it - Sci, Goggia terza nel SuperG di Saint Moritz: vince Robinson, Vonn quarta

COPPA DEL MONDO. L’azzurra ha collezionato 19 centesimi di ritardo sulla neozelandese Alice Robinson, che ha chiuso col miglior tempo parziale (1:14.84), davanti alla francese Romane Miradoli (+0.08). Ecodibergamo.it

