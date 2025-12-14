Sci Goggia terza nel SuperG di Saint Moritz | vince Robinson Vonn quarta
A Saint Moritz, Sofia Goggia si piazza terza nel SuperG di Coppa del Mondo, a soli 19 centesimi dalla vincitrice Alice Robinson. La gara vede la vittoria della neozelandese, mentre Lindsey Vonn conclude al quarto posto. La competizione conferma il grande livello delle atlete e la costante sfida per il podio nella stagione di Coppa del Mondo.
COPPA DEL MONDO. L’azzurra ha collezionato 19 centesimi di ritardo sulla neozelandese Alice Robinson, che ha chiuso col miglior tempo parziale (1:14.84), davanti alla francese Romane Miradoli (+0.08). Ecodibergamo.it
