Sci di fondo Karoline Simpson-Larsen vince la 10 km tl di Davos Caterina Ganz in top 30

A Davos, si è disputata l'ultima tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, con la vittoria della norvegese Karoline Simpson-Larsen nella 10 km in tecnica libera. La gara, valida per la classifica generale, ha visto anche la partecipazione di Caterina Ganz, che si è piazzata tra le prime trenta.

La 10 km femminile in tecnica libera con partenze ad intervalli, andata in scena a Davos, in Svizzera, valida come ultima gara della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, premia la norvegese Karoline Simpson-Larsen, che precede la svedese Moa Ilar e l'altra norvegese Astrid Oeyre Slind. In casa Italia vanno a punti Caterina Ganz, 26ma, Maria Gismondi, 32ma, ed Anna Comarella, 38ma. Successo della norvegese Karoline Simpson-Larsen in 26'34?9, che precede la svedese Moa Ilar, seconda a 2?1, e l'altra norvegese Astrid Oeyre Slind, terza a 2?2. Resta ai piedi del podio l'altra svedese Maja Dahlqvist, quarta a 6?0, davanti alla leader della classifica generale, la statunitense Jessie Diggins, quinta a 10?3.

