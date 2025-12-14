Sci alpino oggi in TV | St Moritz e Val d’Isere orari diretta e protagonisti

La domenica del 14 dicembre 2025 propone un’entusiasmante giornata di sci alpino con le gare di St. Moritz e Val d’Isere. Gli appassionati potranno seguire in diretta gli appuntamenti, scoprendo orari e protagonisti di questa intensa giornata di competizioni, che promette emozioni e grandi sfide sulle piste più iconiche.

La domenica del 14 dicembre 2025 si apre con una di quelle giornate che gli appassionati di sci alpino segnano da tempo sul calendario. La Coppa del mondo entra nel vivo con due appuntamenti di grande peso tecnico e simbolico, capaci di raccontare molto di questa stagione ancora giovane ma già carica di indicazioni. Da una parte la velocità pura, quella che non concede margini di errore, sul palcoscenico elegante e insidioso di St. Moritz. Dall’altra la tecnica, il ritmo e la precisione estrema richiesti dalla Face de Bellevarde di Val d’Isere, una delle piste più iconiche del circuito maschile. Urbanpost.it Quando lo sci alpino oggi: orari discesa St. Moritz e gigante Val d’Isere, tv, startlist, streaming - Sarà un sabato dalle forti emozioni quello che attende gli appassionati. oasport.it

Sci alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa femminile a St. Moritz e lo Slalom gigante maschile a Val d’Isere: orai e programma - Le donne alle ore 10:45 disputeranno la discesa libera di St ... fanpage.it

