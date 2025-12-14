Sci alpino oggi in TV dove vedere il SuperG femminile a St Moritz e lo slalom speciale maschile in Val d’Isere | orari e programma

Oggi, domenica 14 dicembre, gli appassionati di sci alpino potranno seguire in TV il SuperG femminile a St. Moritz e lo slalom speciale maschile in Val d’Isere. Una giornata ricca di emozioni con due appuntamenti fondamentali della Coppa del Mondo, che completano il trittico dedicato alle discipline di velocità e tecniche. Ecco orari e programma delle gare.

Oggi, domenica 14 dicembre, sarà un'altra giornata ricca di appuntamenti da non perdere per gli appassionati di sci alpino con la Coppa del mondo femminile che completa il trittico dedicato alla velocità e la seconda gara del weekend nelle discipline tecniche.In Svizzera, a St.Moritz, sulla pista. Today.it Quando lo sci alpino oggi: orari discesa St. Moritz e gigante Val d’Isere, tv, startlist, streaming - Sarà un sabato dalle forti emozioni quello che attende gli appassionati. oasport.it

Aicher-Vonn-Goggia, il podio di St. Moritz | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

