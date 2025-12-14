Schlein | resto segretaria di tutto il Pd

Elly Schlein conferma la sua posizione come segretaria del Pd, sottolineando la coesione del partito e il rafforzamento della sua posizione come principale forza di opposizione. Nonostante le previsioni di divisioni, il partito ha dimostrato compattezza e determinazione nel perseguire i propri obiettivi politici.

13.59 "C'era chi scommetteva sulle divisioni nel nostro campo" e invece "non solo ci siamo, ma siamo competitivi e siamo la prima forza di opposizione. Il partito è più unito e compatto che mai.Ringrazio tutti"anche "il presidente Bonaccini perché l'unità non si fa da soli. E' finito il tempo dei litigi. La maggioranza è più larga,ma io sono sempre la segretaria di tutto il partito. E la tessera 2026 è dedicata a Tina Anselmi" Così Elly Schlein all'Assemblea del Pd. E annuncia: "A gennaio un tour di ascolto dell'Italia sul programma". Servizitelevideo.rai.it

