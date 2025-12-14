Schlein | è Meloni che sfugge a confronto

Durante l'assemblea del Pd, Elly Schlein ha risposto alle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni. La leader democratica ha commentato le recenti dichiarazioni della premier, evidenziando le differenze politiche e sottolineando la propria posizione in vista delle prossime sfide elettorali. Un confronto che mette in luce le tensioni e le diverse visioni tra i due schieramenti.

19.00 Elly Schlein replica alla premier Meloni,durante il suo intervento conclusivo all'assemblea Pd."Per capire chi è fuggito dal confronto -dice- basta leggere le parole di Giorgia Meloni con le quali dichiarava che si sarebbe impegnata volentieri in un confronto tv con Elly Schlein. Credo sia normale, giusto, che il presidente del consiglio si confronti con il leader dell'opposizione". "Era il gennaio 2024, prima delle elezioni europee",ricorda la leader Pd."La ringrazio per aver spiegato chi ha cambiato idea e chi è fuggito".