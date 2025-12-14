Schlein sfida Meloni | L' alternativa cresce nei fatti Ma i riformisti criticano la leader del Pd

Elly Schlein sfida Giorgia Meloni, affermando che l'alternativa progressista sta crescendo nei fatti. Rilancia il campo largo, puntando a un'alleanza che possa mandare a casa la destra. Nel frattempo, Meloni annuncia un tour nazionale nel 2026 per presentare il suo programma, mentre i riformisti criticano la leader del Pd.

Rilancia il campo largo, "ci sono le condizioni per mandare a casa la destra". Punta Giorgia Meloni, annuncia un tour per il programma in giro per l'Italia nel 2026. Elly Schlein interviene all'assemblea del Pd, quella che sancisce l'ingresso in maggioranza di Stefano Bonaccini e della sua corrente Energia popolare. Nel frattempo gli altri riformisti, da Lia Quartapelle a Simona Malpezzi, continuano a lamentare l'assenza di confronto. Schlein inizia a parlare poco prima che la premier intervenga ad Atreju. "Sentiremo un'altra bella dose di propaganda da parte della premier. L'economia è ferma, la manovra prevede crescita zero, "Questo governo di investimenti non ne ha fatti, ne ha messo solo uno, quello dannoso del ponte di Messina, bloccato dalla Corte dei Conti". Ilfoglio.it

Schlein dall’assemblea Pd: “L’alternativa cresce nei fatti”. E sfida Meloni: “La partita delle politiche è apertissima” - La leader dem punta alle politiche e accusa Meloni: "Pensa a premierato e legge elettorale mentre famiglie non riescono a fare la spesa" ... ilfattoquotidiano.it