Elly Schlein sfida Giorgia Meloni ad Atreju, proponendo un confronto che si svolge tra differite e risposte a distanza. La leader del centrosinistra mette in campo una strategia di opposizione decisa, mentre il dibattito con il Movimento 5 Stelle si concentra sulla ricerca di un’alternativa concreta alla destra al governo.

© Iltempo.it - Schlein sfida Meloni, ad Atreju cabaret. E a Conte, alternativa è nei fatti

Il confronto è a distanza e il botta e risposta avviene in differita, ma il 'duello' con Giorgia Meloni cercato e voluto da Elly Schlein, alla fine, è nei fatti. La segretaria Pd riunisce l'assemblea nazionale del partito all'auditorium Antonianum; a pochi chilometri di distanza, a Castel Sant'Angelo, la premier chiude Atreju. La leader dem lancia sin dall'inizio del suo intervento il guanto di sfida a colei che considera l'unica rivale. Costruire l'alternativa per battere la destra, per Schlein, è sempre stato l'obiettivo e lo è a maggior ragione oggi, anche se questo vuol dire provare ad andare oltre i distinguo che - sempre più frequenti - arrivano da Giuseppe Conte (che proprio dal palco di Atreju ha di fatto disconosciuto l'alleanza progressista) e a non dare troppo peso ai mal di pancia della minoranza interna, in continuo crescendo. Iltempo.it

