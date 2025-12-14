Schlein | L' Italia torni a sognare

In un discorso all'Assemblea del Partito Democratico, Elly Schlein invita l'Italia a tornare a sognare, sottolineando l'importanza di unità e speranza. La segretaria affronta anche il grave episodio di Bondi Beach, definendolo un attentato contro la comunità ebraica, evidenziando la necessità di contrastare ogni forma di odio e violenza.

13.29 All'Assembla Pd la segretaria Schlein sulla sparatoria a Bondi Beach: "Un attentato contro la comunità ebraica. Stop a spirale di odio e intolleranza". Sulla politica:"Facciamo scelte insieme come una grande comunità democratica".E affonda: "L'Assemblea non prevede spettatori. Atreju è propaganda. Priorità legge elettorale e premierato?Credevamo caro vita e sanità". Poi,"sì confronto, ma obiettivo è battere la destra: l'alternativa germoglia nei fatti, l'Italia torni a sognare.Meloni è campionessa di incoerenza.Manovra di promesse tradite". Servizitelevideo.rai.it

