Schlein | L' Italia torni a sognare
In un discorso all'Assemblea del Partito Democratico, Elly Schlein invita l'Italia a tornare a sognare, sottolineando l'importanza di unità e speranza. La segretaria affronta anche il grave episodio di Bondi Beach, definendolo un attentato contro la comunità ebraica, evidenziando la necessità di contrastare ogni forma di odio e violenza.
All'Assembla Pd la segretaria Schlein sulla sparatoria a Bondi Beach: "Un attentato contro la comunità ebraica. Stop a spirale di odio e intolleranza". Sulla politica:"Facciamo scelte insieme come una grande comunità democratica".E affonda: "L'Assemblea non prevede spettatori. Atreju è propaganda. Priorità legge elettorale e premierato?Credevamo caro vita e sanità". Poi,"sì confronto, ma obiettivo è battere la destra: l'alternativa germoglia nei fatti, l'Italia torni a sognare.Meloni è campionessa di incoerenza.Manovra di promesse tradite".
Il weekend rilancia il duello Meloni-Schlein come asse centrale della politica italiana. Atreju e l'assemblea Pd diventano controprogrammazione simbolica. Entrambe le leader gestiscono alleati ingombranti, Salvini e Conte, mentre si contendono l
Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad #Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a
