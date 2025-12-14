Elly Schlein incalza Giorgia Meloni, chiedendole di partecipare al Parlamento dopo le recenti polemiche legate a un evento di Atreju. Durante l'assemblea del partito, è stata approvata con ampia maggioranza la relazione della segretaria, riflettendo un momento di consolidamento interno e di confronto politico.

© Ildifforme.it - Schlein incalza Meloni: “Dopo il cabaret di Atreju, mi aspetto che venga in Parlamento”

Nel corso dell'assemblea è stata approvata con 225 voti a favore e 36 astenuti la relazione della segretaria Elly Schlein. Ad annunciare l'astensione è stata l'ala più dura dei riformisti dem, mentre ha votato a favore quella di Stefano Bonaccini che di fatto è entrata in maggioranza. Ildifforme.it

Schlein incalza Meloni: “Esca dal palazzo e vada a fare la spesa. L’alternativa cresce nei fatti” - Annuncia da gennaio cantiere programmatico “nel Paese e per il Paese”. repubblica.it

Elly Schlein incalza Giorgia Meloni: “Vada a fare la spesa”. Sfida in diretta tra Atreju e il convegno del Pd - Dall'Assemblea del Pd, la segretaria Elly Schlein risponde alle accuse di Giorgia Meloni: "Il frigo degli italiani è vuoto" ... virgilio.it