Schlein dall’assemblea Pd | L’alternativa cresce nei fatti E sfida Meloni | La partita delle politiche è apertissima

Durante l’assemblea del Pd, Elly Schlein ha sottolineato come l’alternativa alla maggioranza di Meloni stia crescendo concretamente, evidenziando l’importanza di unire l’elaborazione di un programma condiviso senza tradire le proprie identità. La leader democratica ha inoltre sfidato la premier, affermando che la partita delle politiche è ancora apertissima.

“L’ alternativa ” al governo di Giorgia Meloni c’è ed “è nei fatti che germoglia l’elaborazione di un programma comune, senza rinunciare alle proprie identità “. Dall’assemblea del Pd la segretaria Elly Schlein lancia la sfida alla destra. La leader dem parla quasi in contemporanea all’intervento conclusivo di Meloni dal palco di Atreju: dalla festa di Fdi la premier non rinuncia a stoccate contro Schlein puntando il dito sul rifiuto della segretaria Pd a prendere parte alla kermesse, unica tra i leader del campo progressista ad avere preso questa scelta. “La partita delle politiche è apertissima, ci sono le condizioni per mandare a casa questa destra”, rilancia Elly Schlein ricordando che da quando è segretaria “solo due regioni si sono spostate, la Sardegna e l’ Umbria e le abbiamo vinte noi”. Ilfattoquotidiano.it

