Schlein convoca l' assemblea del Pd | approvata la relazione della segretaria Bonaccini entra nella maggioranza

L’Assemblea nazionale del Partito Democratico ha approvato con ampia maggioranza la relazione della segretaria Elly Schlein, segnando un momento importante per l’orientamento del partito. Durante l’incontro, Bonaccini ha deciso di entrare nella maggioranza, contribuendo a ridefinire gli equilibri interni e a rafforzare la linea politica del PD.

