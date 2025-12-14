Schlein ci prova | Alternativa cresce nei fatti mentre spera nella sponda di Bonaccini
Elly Schlein si pronuncia sulla crescita del suo movimento, evidenziando il rafforzamento numerico e politico. Spera di ricevere il supporto di Stefano Bonaccini, sottolineando come, nonostante le previsioni di divisione, la sua forza si confermi come principale opposizione. Un messaggio di fiducia e determinazione nel percorso politico in atto.
“C’è chi scommetteva sulle divisioni del nostro campo” e invece “non solo ci siamo ma siamo competitivi e siamo la prima forza di opposizione“. Ad esserne convinta è Elly Schlein che, intervenendo dal palco dell’assemblea del Pd, parla di un partito più unito e compatto che mai e ne ringrazia tanto i presenti quanto Stefano . Ildifforme.it
Schlein sfida Meloni: "L'alternativa cresce nei fatti". Ma i riformisti criticano la leader del Pd - "Andremo al governo vincendo le elezioni", dice la segretaria prima di attaccare la premier "campionessa di incoerenza": "Il frigo degli italiani è vuoto. ilfoglio.it
Schlein dall’assemblea Pd: “L’alternativa cresce nei fatti”. E sfida Meloni: “La partita delle politiche è apertissima” - La leader dem punta alle politiche e accusa Meloni: "Pensa a premierato e legge elettorale mentre famiglie non riescono a fare la spesa" ... ilfattoquotidiano.it
ATREJU, IL TEATRINO DELLA VERGOGNA Tommaso Cerno prova a fare il prestigiatore: “Dov’è Elly Schlein?” Ma Giuseppe Conte lo smaschera: Era Giorgia Meloni ad aver chiesto il confronto. È Giorgia Meloni Dovè??. La solita strategia: lanciare il s - facebook.com facebook