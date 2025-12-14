Elly Schlein si pronuncia sulla crescita del suo movimento, evidenziando il rafforzamento numerico e politico. Spera di ricevere il supporto di Stefano Bonaccini, sottolineando come, nonostante le previsioni di divisione, la sua forza si confermi come principale opposizione. Un messaggio di fiducia e determinazione nel percorso politico in atto.

© Ildifforme.it - Schlein ci prova: “Alternativa cresce nei fatti” mentre spera nella sponda di Bonaccini

“C’è chi scommetteva sulle divisioni del nostro campo” e invece “non solo ci siamo ma siamo competitivi e siamo la prima forza di opposizione“. Ad esserne convinta è Elly Schlein che, intervenendo dal palco dell’assemblea del Pd, parla di un partito più unito e compatto che mai e ne ringrazia tanto i presenti quanto Stefano . Ildifforme.it

Schlein sfida Meloni: "L'alternativa cresce nei fatti". Ma i riformisti criticano la leader del Pd - "Andremo al governo vincendo le elezioni", dice la segretaria prima di attaccare la premier "campionessa di incoerenza": "Il frigo degli italiani è vuoto. ilfoglio.it