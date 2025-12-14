Schlein attacca Meloni | Lei festeggia ma intanto il frigo degli italiani è vuoto – Video

Nel suo intervento, Schlein critica le politiche del governo Meloni, evidenziando come, nonostante le celebrazioni della premier, molte famiglie italiane affrontino difficoltà economiche. La leader democratica sottolinea inoltre l’aumento della pressione fiscale, evidenziando un contrasto tra le dichiarazioni ufficiali e la realtà quotidiana degli italiani.

“A breve sentiremo un’altra dose di propaganda da parte della presidente Meloni”, ma “nonostante la propaganda i dati stessi del governo dicono che la pressione fiscale è al 42,7%, mai stata così alta. A Meloni si è rotta la calcolatrice? Da quanto tempo non le capita di andare a fare la spesa? Esca da palazzo Chigi e vada in qualsiasi alimentari”, vedrà “davanti agli scaffali famiglie costrette a scegliere tra cose” non superflue ma “necessarie. Il frigo degli italiani è sempre più vuoto “. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all’assemblea del Pd. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it

