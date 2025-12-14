Schlein a Meloni | Il Pd è primo partito in voti reali uniti possiamo mandare a casa la destra

Durante l'Assemblea nazionale del Pd, Elly Schlein ha risposto a Giorgia Meloni, affermando che il suo partito è il primo in voti reali e che uniti si può cambiare il governo. La leader democratica ha evidenziato l'apertura della corsa politica verso le elezioni del 2027, sottolineando la necessità di un’opposizione forte e compatta.

La partita per le politiche 2027 è "apertissima". Nel suo intervento all'Assemblea nazionale del Pd, Elly Schlein ha riposto agli attacchi della premier da Atreju: "Esca da Palazzo Chigi e vada a fare la spesa, il frigo degli italiani è vuoto". Alle opposizioni l'invito all'unità: "Vinceremo se saremo insieme". Fanpage.it

