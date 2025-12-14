Schiamazzi specchietti rotti e addobbi di Natale rovinati | fermati vandali minorenni

Nella notte di sabato 13 dicembre, un residente di Verbania ha assistito a comportamenti vandalici da parte di un gruppo di minorenni, tra cui schiamazzi e danneggiamenti, tra cui specchietti rotti e addobbi natalizi rovinati. L’intervento ha portato all’identificazione e al fermo dei giovani coinvolti, evidenziando il fenomeno dei vandalismi minorili nella zona.

Nella tarda serata di sabato 13 dicembre, un residente di Verbania, attirato dai forti rumori e schiamazzi provenienti dalla via, è sceso per strada e ha seguito un gruppo di minori intenti a disperdere rifiuti proprio nella via.Il cittadino è rimasto al telefono con il 112, fino all’arrivo della. Novaratoday.it © Novaratoday.it - Schiamazzi, specchietti rotti e addobbi di Natale rovinati: fermati vandali minorenni