Scandone show travolge Ostia | i lupi tornano a correre e brindano

La partita tra Scandone Avellino e Ostia è stata un vero spettacolo, con i lupi che hanno mostrato determinazione e grinta per tornare alla vittoria. Sul parquet, i biancoverdi hanno dato il massimo, regalando ai tifosi emozioni intense e un risultato importante nel cammino della stagione. Un incontro ricco di tensione e passione che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Tempo di lettura: 4 minuti Davanti al proprio pubblico e in una cornice carica di emozione, la Scandone Avellino rialza subito la testa. Nella dodicesima giornata del campionato di Serie B Interregionale, i biancoverdi superano con autorità la San Paolo Ostiense, riscattando il ko del derby della settimana precedente contro Benevento. Una gara senza troppi patemi, condotta sin dalla palla a due dalla squadra di coach Carone, che ha saputo imporre ritmo e qualit à. Il successo arriva in una serata speciale, impreziosita dalle celebrazioni per i 25 anni dalla storica promozione in Serie A della stagione 1999200: un regalo della società ai tanti tifosi accorsi al palazzetto per rivivere un capitolo indelebile della storia della Scandone, alla presenza di numerosi protagonisti di quell’impresa tra giocatori, staff tecnico e dirigenti dell’epoca. Anteprima24.it Scandone Avellino show al Del Mauro. Ostia travolta 112-82, i lupi tornano a correre - Davanti al proprio pubblico e in una cornice carica di emozione, la Scandone Avellino rialza subito la testa. msn.com

https://www.binews.it/evidenza/scandone-avellino-show-al-del-mauro-ostia-travolta-112-82-i-lupi-tornano-a-correre/ - facebook.com facebook

© Anteprima24.it - Scandone show travolge Ostia: i lupi tornano a correre e brindano