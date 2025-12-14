Scandone Avellino venticinque anni dopo | un tributo agli eroi della storica promozione
A 25 anni dalla storica promozione in Serie A, la Scandone Avellino rende omaggio agli eroi di quel traguardo indimenticabile. Un tributo che celebra le emozioni e i protagonisti di un momento fondamentale nella storia della pallacanestro irpina, mantenendo vivo il ricordo di un’impresa che ancora oggi ispira passione e orgoglio.
A distanza di 25 anni, certe emozioni non svaniscono.Restano vive, forti, indelebili.La Scandone Avellino ha voluto rendere un omaggio sentito e carico di significato agli atleti, allo staff tecnico e dirigenziale della storica squadra che il 25 maggio del 2000 conquistò la promozione in Serie A. Avellinotoday.it
