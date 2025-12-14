Scandicci vince il Mondiale Club di volley femminile Conegliano ko 3-1
La Savino Del Bene Scandicci conquista il Mondiale per Club di pallavolo femminile 2025, superando Conegliano con un risultato di 3-1. La squadra toscana, guidata dall’allenatore Marco Gaspari, si è distinta nella competizione internazionale, grazie anche all'apporto fondamentale di Kate Antropova. La finale si è svolta a San Paolo, in Brasile.
La squadra toscana allenata da Marco Gaspari trascinata in finale da Kate Antropova. SAN PAOLO (BRASILE) - La Savino Del Bene Scandicci ha vinto il Mondiale per Club di pallavolo femminile 2025. Nella finale tutta italiana di oggi, andata in scena al Ginasio do Pacaembu di San Paolo, in Brasile, la. Ilgiornaleditalia.it
