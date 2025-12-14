Scandicci sul tetto del mondo! Che impresa con Conegliano Antropova dilagante

Scandicci conquista il titolo mondiale di volley femminile al suo debutto nella competizione, battendo Conegliano e portando a casa il prestigioso trofeo per la prima volta nella storia del club. Un'impresa straordinaria che consacra la squadra toscana come campione del mondo, segnando un traguardo storico nel panorama della pallavolo internazionale.

Scandicci ha vinto il Mondiale per Club di volley femminile! Scandicci è Campione del Mondo! Scandicci ha conquistato il prestigioso trofeo per la prima volta nella storia, al suo debutto assoluto nella manifestazione. La compagine toscana ha detronizzato Conegliano, che aveva trionfato lo scorso anno in Cina e che inseguiva il quarto sigillo della propria storia. La Savino Del Bene ha firmato una vera e propria impresa a San Paolo, sconfiggendo la grande favorita della vigilia in quella che era la rivincita dell’atto conclusivo dell’ultima Champions League dominato dalle Pantere. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno conquistato il terzo trofeo internazionale della prima storia dopo la Challenge Cup 2022 e la CEV Cup 2023, mentre il sestetto di coach Daniele Santarelli è incappato nella seconda sconfitta stagionale dopo aver perso la Supercoppa Italiana contro Milano. Oasport.it

