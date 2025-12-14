Scandiano brucia la casetta di Babbo Natale | denunciato un 48enne

Un uomo di 48 anni residente nel comprensorio ceramico reggiano è stato denunciato dai carabinieri di Scandiano per aver incendiato e danneggiato la casetta di Babbo Natale allestita in piazza Duca d’Aosta. L'episodio ha suscitato clamore nella comunità locale, che aveva allestito l'installazione natalizia per le festività.

Un uomo di 48 anni, residente nel comprensorio ceramico reggiano, è stato denunciato dai carabinieri di Scandiano per il danneggiamento seguito da incendio della casetta di Babbo Natale allestita in piazza Duca d’Aosta. L’episodio ha destato forte preoccupazione perché le fiamme hanno raggiunto anche le finestre degli appartamenti vicini. Le immagini delle telecamere L’identificazione dell’uomo. Feedpress.me

