Scandiano brucia la casetta di Babbo Natale | denunciato un 48enne

Un uomo di 48 anni residente nel comprensorio ceramico reggiano è stato denunciato dai carabinieri di Scandiano per aver incendiato e danneggiato la casetta di Babbo Natale allestita in piazza Duca d’Aosta. L'episodio ha suscitato clamore nella comunità locale, che aveva allestito l'installazione natalizia per le festività.

Un uomo di 48 anni, residente nel comprensorio ceramico reggiano, è stato denunciato dai carabinieri di Scandiano per il danneggiamento seguito da incendio della casetta di Babbo Natale allestita in piazza Duca d’Aosta. L’episodio ha destato forte preoccupazione perché le fiamme hanno raggiunto anche le finestre degli appartamenti vicini. Le immagini delle telecamere L’identificazione dell’uomo. Feedpress.me Scandiano, brucia la casetta di Babbo Natale: denunciato un 48enne - I carabinieri hanno identificato il responsabile grazie alle telecamere. msn.com

A fuoco la casetta di Babbo Natale, divorata dalle fiamme - Un uomo di 48 anni, residente nel comprensorio ceramico reggiano, è stato denunciato dai carabinieri di Scandiano per il danneggiamento seguito da incendio della casetta di Babbo Natale allestita in ... zoom24.it

BRUCIA LA CASETTA DI BABBO NATALE A SCANDIANO SCANDIANO - Da Facebook il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti ha denunciato un atto vandalico particolarmente grave che denuncia la mancanza di dignità di chi ha fatto un simile gesto. In alle - facebook.com facebook

© Feedpress.me - Scandiano, brucia la casetta di Babbo Natale: denunciato un 48enne