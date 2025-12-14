Scandalo hot al Corni l' insegnante ottiene il reintegro e gli stipendi arretrati
Un insegnante dell'Istituto Corni di Modena ottiene il reintegro e gli stipendi arretrati dopo essere stata coinvolta in uno scandalo. La vicenda, iniziata all'inizio del 2023, ha attirato l'attenzione dei media per le sue azioni considerate sconvenienti durante l'esercizio delle sue funzioni.
Era balzata agli onori della cronaca per le sue azioni “sconvenienti” mentre svolgeva un incarico di insegnamento all'Istituto Corni di Modena, all'inizio del 2023. Ora otterrà il reintegro come impiegata amministrativa e riceverà un risarcimento economico.Il fulcro dello scandalo riguardava un. Modenatoday.it
La protagonista della vicenda è una professoressa dell’istituto Corni di Modena, che nel marzo del 2023 era stata sospesa e quindi licenziata dopo aver mostrato un video pornografico ai ragazzi del secondo anno - facebook.com facebook