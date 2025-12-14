Scambio Inter-Juventus si infiamma il mercato di gennaio

Juventus e Inter sono al centro delle attenzioni di mercato con un possibile scambio che potrebbe rivoluzionare il calciomercato di gennaio. Le due big italiane stanno valutando diverse opzioni per rafforzare le proprie rose, alimentando l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori. Un’operazione che potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A nella seconda metà della stagione.

© Tvplay.it - Scambio Inter-Juventus, si infiamma il mercato di gennaio Juventus e Inter sono pronte ad infiammare il calciomercato invernale con le due squadre che pensano ad uno scambio che potrebbe fare al caso di entrambi i club. Nel calciomercato nulla è impossibile e, l’ultima idea che vede protagoniste Inter e Juventus lascia interdetti i tifosi che potrebbero trovarsi di fronte ad uno scambio impensabile fino a qualche settimana fa. Scambio tra Inter e Juventus (Ansa Foto) – tvplay.it Sia i nerazzurri che i bianconeri sono alla ricerca di rinforzi in vista della seconda parte di stagione con le due squadre che potrebbero trovare nella rivale di sempre il calciatore adatto a migliorare la propria rosa. Tvplay.it Inter e Juventus, scambio Frattesi-Thuram, chi ci guadagna? La risposta dei tifosi - La Juventus potrebbe cedere Khéphren Thuram all'Inter ed in cambio assicurarsi le prestazioni di Davide Frattesi, ben visto da Spalletti da quando era CT della Nazionale ... sport.virgilio.it

